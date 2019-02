Deux enseignantes de l’école l’Arpège montent sur le podium aux Championnats provinciaux de patinage artistique synchronisé

Collègues au travail et rivales sur la patinoire !

Elles sont collègues de travail, mais sur la patinoire, elles sont en compétition. Deux enseignantes de l’école L’Arpège, à Sainte-Julie, Guylaine St-Denis et Ariane Thibault, ont respectivement remporté, avec les autres membres de leur équipe, les médailles d’or et de bronze aux Championnats provinciaux de patinage artistique synchronisé.

« Nous travaillons ensemble et nous compétitionnons l’une contre l’autre, dans des équipes différentes», lance en riant Guylaine qui enseigne depuis 20 ans en première année. « Il n’y a pas d’animosité. On est super contentes de se retrouver sur la glace et de recevoir nos médailles chacune de nos côtés. Le milieu du patinage synchronisé, c’est une grosse famille. Même s’il y a de la rivalité, il y a de l’amitié et on est capable de s’encourager mutuellement. C’est une belle réalité », ajoute Ariane qui enseigne en classe multi de 5e et 6e années. « Ce sont des victoires d’équipe », insistent les deux patineuses.

Ariane est âgée de 31 ans et réside à Sainte-Julie. Elle a commencé à patiner à 5 ans et pratique le patinage synchronisé depuis l’âge de 12 ans. Elle s’entraîne environ trois heures par semaine avec l’équipe Golding Ice, à l’aréna Les 2 glaces, à Candiac.

Âgée de 45 ans, Guylaine, de Les Cèdres, s’entraîne avec l’équipe Nova Spirit au Complexe sportif Duval auto, à Boucherville. Elle a chaussé les patins pour la première fois à 6 ans et s’est lancée dans le patinage synchronisé en 2005, après une carrière solo et d’entraineure au Club de patinage artistique de Sainte-Julie.

Les deux patineuses souhaitent promouvoir ce sport qui, même s’il ne fait pas partie des disciplines olympiques, tient plusieurs compétitions de niveau élevé, jusqu’à mondial. Elles possèdent chacune une belle collection de médailles qu’elles ont peine à chiffrer avec exactitude tellement elles en ont décroché. « Chaque année, c’est un défi, car il y a plusieurs équipes dans notre catégorie (adultes 2) », souligne Guylaine.

Aussi, la fin de semaine des 16 et 17 février lors d’une compétition à Laval, l’équipe de Guylaine a remporté une médaille d’argent, et celle d’Ariane, le bronze.