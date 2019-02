185 athlètes de la Rive-Sud prêts pour la Finale des Jeux du Québec

La délégation de la Rive-Sud est fin prête pour la prochaine Finale des Jeux du Québec d’hiver qui se tiendra à Québec du 1er au 9 mars prochain. Elle sera représentée par 185 athlètes, dont 46 sont des résidents de Boucherville, 22 de Sainte-Julie, 8 de Varennes, et 5 de Saint-Amable, 42 de Longueuil, en plus des 40 entraineurs et 11 membres de l’équipe de mission.

Cette 54e finale se répartira en deux blocs de compétitions. La Rive-Sud sera représentée dans le premier bloc par des athlètes en badminton, biathlon, boxe olympique, gymnastique, hockey masculin, karaté, nage synchronisée, patinage artistique, ringuette, taekwondo et trampoline. Pour le deuxième bloc, ce sont les athlètes des disciplines suivantes : curling, l’escrime, l’haltérophilie, hockey féminin, judo, patinage de vitesse, plongeon, ski de fond et tennis de table qui représenteront les Rive-Sudois.

Selon Loisir et sport Montérégie, la Rive-Sud devrait exceller dans le patinage artistique, le tennis de table, l’escrime, la ringuette, le hockey masculin, la boxe, la gymnastique, le plongeon et le trampoline. La région devrait être en mesure de terminer en deuxième place au classement des régions. Il est possible, avec de bonnes performances dans certains sports, que la Rive-Sud obtienne pour une 5e année consécutive, le drapeau des Jeux. Il est remis à la région qui, au total des sports, a eu les meilleures performances aux Jeux du Québec.

Une Varennoise sera la porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture

C’est à Élodie Bourke qu’a été confié le rôle de porte-drapeau pour la région de la Rive-Sud lors de la cérémonie d’ouverture des jeux.

La jeune athlète de Varennes évolue dans le monde de la ringuette depuis sa naissance, car ses deux grandes sœurs y jouaient déjà depuis de nombreuses années.

En plus de passer près de six heures par semaine avec son équipe AA, elle est inscrite au programme Sport-études en ringuette, ce qui lui permet de bénéficier d’un entrainement quotidien supplémentaire. Élodie est une joueuse agréable à entrainer; elle souhaite apprendre et se surpasser dans le but d’aider son équipe à aller plus loin. En plus d’avoir de très bonnes qualités sur glace, son éthique de travail et son attitude hors glace répondent grandement aux attentes de ses entraineurs, selon Loisir et Sport Montérégie.

Elle et son équipe visent le 1er rang aux Jeux du Québec.