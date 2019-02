Une étudiante et hockeyeuse du cégep Édouard-Montpetit reçoit une bourse des Canadiens de Montréal

Une jeune étudiante et membre de l’équipe de hockey des Lynx du cégep Édouard-Montpetit, qui rêve de participer aux Jeux olympiques, vient de recevoir une bourse des Canadiens de Montréal et de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) visant à encourager la relève en hockey féminin et masculin.

Émilie Lavoie fait partie des 29 étudiants-athlètes québécois les plus prometteurs en hockey ayant été sélectionnés pour recevoir une bourse de 1500 $ des mains du directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, le 5 février dernier. Ils ont été choisis sur la base de leur talent et de leurs accomplissements sportifs, mais aussi grâce à leur cheminement scolaire.

Aux Jeux du Canada

Émilie Lavoie possède une carrière sportive florissante. Attaquante pour l’équipe de hockey féminin des Lynx d’Édouard-Montpetit, division 1, elle a marqué 12 buts et cumulé 4 passes en 16 matchs lors de sa première saison. Elle fait aussi partie de l’équipe du Québec qui participe aux Jeux d’hiver du Canada ayant lieu du 15 février au 3 mars 2019, à Red Deer, en Alberta. Elle se retrouve ainsi parmi quelque 3 600 athlètes, gérants et entraineurs à prendre part à cette 27e édition d’envergure réunissant une vingtaine de disciplines. En 2016-2017, Émilie Lavoie a été élue personnalité de la saison de la Ligue de hockey féminin de développement du Québec.

Excellant aussi sur les bancs d’école, elle étudie actuellement en Sciences de la nature, profil Sciences de la santé, afin de travailler dans les domaines de la santé et du sport, comme physiothérapeute ou kinésiologue, par exemple. Émilie Lavoie compte poursuivre ses études ainsi que la pratique de son sport à l’université, après son passage au Cégep, afin d’atteindre son rêve de participer aux Jeux olympiques.

Des bourses pour contribuer à l’évolution du talent d’ici

Fondé en 2008, le programme de bourses des Canadiens de Montréal, géré par la FAEQ en partenariat avec Hockey Québec et la Ligue Midget AAA, vise à contribuer à l’évolution du talent d’ici en hockey. Il a été reconduit en 2015 pour cinq années supplémentaires, totalisant un investissement de 250 000 $. Cette année, il a bénéficié à huit hockeyeuses membres de l’équipe du Québec. Vingt et une autres bourses ont été accordées à des hockeyeurs de la Ligue Midget AAA. L’un des critères d’admissibilité est la poursuite des études afin de favoriser la préparation de l’après-carrière sportive.

Le Cégep compte quelque 300 athlètes Lynx répartis au sein de 17 équipes dans 11 disciplines : badminton, baseball, basketball, cheerleading, cross-country, flag-football, football, hockey, soccer, volleyball et e-Sports. Les Lynx existent depuis plus de 30 ans et font partie du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC). Grâce à une équipe de professionnels, l’étudiant membre d’une équipe Lynx bénéficie d’un soutien personnalisé pour favoriser l’équilibre de la personne entre le sport, les études et l’épanouissement personnel.