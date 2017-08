Les « Zanimateurs en vélo » débarquent dans les parcs de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

C’est le mardi 8 août dernier qu’a eu lieu la première sortie officielle des « Zanimateurs à vélo ». De 17 h à 20 h, trois « zanimateurs » se sont rendus au parc Antoine-Pécaudy et ont surpris des citoyens avec des jeux et de l’animation, pour le plaisir des petits et des grands!

S’inscrivant dans le cadre de la Politique des familles et des aînés, cette initiative vise à créer des moments magiques et à agrémenter l’expérience des jeunes dans les divers parcs de Contrecœur, et ce, à l’aide de jeux libres. Une équipe de trois animateurs parcourent la Ville à vélo, s’arrêtent dans l’un de ses parcs et proposent aux citoyens présents des activités afin d’animer les lieux.

Ouvrez l’œil et surveillez les parcs près de chez vous, les « zanimateurs » arrivent par surprise, lors de moments inattendus! Où et quand se déroulera leur prochaine visite? Personne ne le sait!