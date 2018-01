Zachary Gagnon brille pour l’ABC

Le baseball est sa passion depuis qu’il a 5 ans, et si un jour il pouvait jouer au niveau professionnel, son plus grand rêve serait réalisé. Présentement, Zachary Gagnon brille pour l’Académie Baseball Canada (ABC).

Récipiendaire du Prix Guillaume Leduc, le jeune Julievillois était considéré en mai 2017 comme étant le meilleur espoir du programme Sport-études baseball à l’école secondaire De Mortagne.

Maintenant étudiant au collège Édouard-Montpetit et inscrit au programme Alliance sports-études, l’athlète s’entraîne tous les après-midis au centre sportif Claude-Robillard, à Montréal.

En mars prochain, il s’envolera avec son équipe vers la Floride. Il jouera durant deux semaines contre la crème des baseballeurs américains. « C’est important, puisque tout peut se jouer à ce moment. J’espère que je serai remarqué, car cela m’aiderait à être accepté dans un collège américain», explique Zachary qui a récemment été honoré par la Ville de Sainte-Julie pour ses performances sportives.

« On ne sait jamais. Si je fais un collège ou une université américaine, je peux aspirer vers 20, 21 ou 22 ans, à être repêché dans une ligue majeure.»

L’été dernier, Zachary et son équipe représentaient le Québec aux Jeux du Canada, à Winnipeg. Il se considère chanceux d’avoir pu vivre cette expérience, mais il a encore sur le cœur sa défaite en finale.

Toujours dans l’uniforme de l’ABC, Zachary a passé presque tout l’été dernier au pays de l’Oncle Sam pour participer à des tournois d’envergure en Floride, en Géorgie et en Ohio. Au Québec, il jouait contre les joueurs des équipes juniors élite.