Yann Marcotte candidat aux élections municipales à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Yann Marcotte, citoyen engagé de Sainte-Julie depuis près de 15 ans ainsi que candidat aux élections municipales de 2009 et 2013, sollicite à nouveau votre appui en tant que candidat indépendant dans le district numéro 4, le Rucher, à Sainte-Julie.

« Il est important pour moi de me présenter à titre d’indépendant, puisqu’une ligne de parti sert rarement les intérêts des citoyens. J’assiste mensuellement aux assemblées publiques de la ville depuis 2003 et j’observe que les citoyens ont peine à faire valoir leur mécontentement face au conseil municipal actuel, qui siège loin des caméras et dont la composition est demeurée quasi inchangée depuis 1996, soit plus de 20 ans…. »

« À titre de conseiller municipal indépendant, je souhaite représenter les citoyens qui se sentent lésés et incompris par la présente administration municipale, soit la réfection de leur rue, un changement de règlement pour leur animal de compagnie ou toute autre controverse avec la ville. »

« En tant que futur conseiller municipal, je veux contribuer à favoriser le développement commercial, industriel et artistique de Sainte-Julie dans le but de permettre aux julievillois(es) de pouvoir vivre, travailler, consommer et se divertir dans leur ville sans avoir à se déplacer dans les villes avoisinantes. »

« Je suis un candidat présent et disponible depuis 2009 et je le serai encore après l’élection. »

Yann Marcotte

Candidat indépendant

District numéro 4

Le Rucher à Sainte-Julie