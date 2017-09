Yan Savaria se présente candidat indépendant dans le district 1 à Boucherville

« Je tiens à vous annoncer que je serai candidat comme conseiller municipal du district no 1 Marie-Victorin à Boucherville, à titre indépendant, à l’élection du 5 novembre prochain.

Pour ceux qui me connaissent moins, je suis conseiller depuis l’élection municipale de 2009. Je crois que le fait d’être élu indépendant facilite le débat et challenge le statu quo. J’en ai fait la preuve en siégeant comme indépendant depuis le 12 mai 2016 du présent mandat, le tout dans l’harmonie en travaillant de pair avec les conseillères et conseillers en place.

Né à Boucherville et ayant grandi au cœur du Vieux-Boucherville, j’ai ma ville tatouée sur le coeur. J’ai été élevé dans le commerce de vélo qu’avait fondé dans les années 50 mon grand-père, Roger Savaria au cœur du village.

Côtoyant les clients de la boutique et les citoyens du village dès mon très jeune âge, j’ai développé une envie très profonde de partager, discuter, aider et apprendre de mes pairs.

Maintenant père d’une jeune fille qui aura bientôt 3 ans je me sens encore plus enraciné à Boucherville et je désire y voir grandir ma famille dans un environnement sain et sécuritaire où il fait bon vivre.

Passionné de sports et de plein air, je suis à l’emploi d’un regroupement automobile de Boucherville depuis 2002 et j’y suis directeur marketing numérique. Ma bonne maîtrise des technologies digitales facilite et accélère mes communications avec les citoyens-citoyennes, la fonction publique ainsi que la direction générale de la Ville.

En conclusion, je vois mon rôle de conseiller comme une occasion d’aider mes concitoyens-concitoyennes en agissant comme facilitateur et aiguilleur que ce soit pour aider à s’y retrouver dans la réglementation et les procédures pour réaliser un projet ou plus simplement pour informer au niveau de la vie municipale et des projets en cours ou à venir.

Implication au cours des deux derniers mandats:

● Coprésident de la commission de la vie communautaire, de la culture et des sports;

● Membre du groupe de travail sur les mesures d’urgence;

● Comité consultatif agricole de l’agglomération de Longueuil.

Citoyen à l’écoute des citoyennes et citoyens.

Tout simplement à votre service. »

Yan Savaria

candidat indépendant dans le district 1