Xavier Barsalou-Duval souligne le début des festivités du 350e de Contrecoeur à la Chambre des communes

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval a fait une déclaration en Chambre mardi dernier pour souligner le lancement des festivités entourant le 350e anniversaire de fondation de la Ville de Contrecoeur.

« Monsieur le Président, il y a 350 ans, en 1667, Antoine Pécaudy, Sieur de Contrecœur, capitaine du régiment de Carignan-Salières, fondait un établissement, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 50 kilomètres de Montréal, Contrecoeur! Cette ville magnifique est aujourd’hui une communauté moderne et dynamique, en plein essor économique grâce à son secteur industriel vigoureux et grâce à ses habitants qui usent de leur créativité et de leur savoir-faire au son profit.

Je suis fier de souligner le lancement des festivités du 350e anniversaire de fondation de cette ville unique et riche en histoire, située au cœur de ma circonscription. Cette ville qui a vu les Patriotes de 1837 se réunir dans la Maison Lenoblet-du-Plessis, construite en 1794, et où l’on y rédigea quelques-unes des 92 résolutions. Cette ville qui a hébergé 5 colonies de vacances, dont la plus ancienne au Québec, la Colonie de vacances des Grèves, toujours en activité avec la colonie Sainte-Jeanne d’Arc pour filles. Cette ville qui deviendra bientôt, un carrefour de transport important en Amérique du Nord, avec son pôle logistique et ses activités industrialo-portuaires diverses.

Mais tout cela ne serait rien, Monsieur le Président, sans la chaleur, la proximité et la simplicité de ses quelques 7 740 habitants. Cette communauté tricotée serrée, avec ses institutions qui lui sont propres, constituent l’âme et l’essence de la ville. Ce sont les citoyens de Contrecoeur qui donnent à la ville sa couleur et sa beauté, et ses plus grandes qualités!

Bon 350e anniversaire à toutes les Contrecoeuroises et à tous les Contrecoeurois! » a déclaré avec émotion, le député Xavier Barsalou-Duval.

Le député n’a pas manqué de participer aux événements préparatoires du 350e à l’automne et à la soirée de lancement officiel le 19 janvier dernier. Il compte les fréquenter souvent, tout au long de l’année, selon la disponibilité de son agenda.