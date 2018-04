Xavier Barsalou-Duval reçoit tristement la réponse du ministre Garneau à la pétition e-1209 pour la régulation de la navigation sur le Richelieu

Le chef parlementaire du Bloc Québécois et député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval a reçu avec tristesse la réponse du ministre des Transports, Marc Garneau, à la pétition déposée à la Chambre des communes à Ottawa.

Dans sa réponse à la pétition, le ministre ne fait aucune référence à la rivière Richelieu, mais fait plutôt état de mesures mises en place sur le fleuve Saint-Laurent. « C’est à se demander, s’il a même pris la peine de prendre connaissance des revendications des signataires. J’espère que Marc Garneau sait au moins faire la différence entre le Saint-Laurent et le Richelieu ! » a déclaré le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.

Xavier Barsalou-Duval voit cependant un côté positif dans la réponse du ministre : « S’il est possible de mettre en place des mesures pour réduire le batillage et diminuer la vitesse des navires sur le fleuve Saint-Laurent, il est certainement possible de faire appliquer des mesures semblables pour la rivière Richelieu. »

Rappelons que la pétition d’initiative citoyenne concerne l’instauration d’une réglementation de la navigation sur le Richelieu par le Bureau de la sécurité nautique (BSN) de Transports Canada. Les pétitions électronique et papier avaient toutes deux recueilli plus de 600 signatures, dont la majeure partie provient des citoyens des villages de Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc et Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Une lettre a été immédiatement envoyée au ministre Marc Garneau pour lui demander de répondre concrètement à la pétition. Tout comme le député, l’Association des Riverains et Amis du Richelieu, est très déçue du manque d’intérêt du ministre pour le Richelieu, voie navigable fédérale, et les problématiques vécues par les utilisateurs et les riverains de la rivière.

« C’est un manque de respect à l’égard des 600 signataires de la pétition de l’Association des Riverains et Amis du Richelieu. Les citoyens s’attendent à de la rigueur et à une réponse concrète à un réel problème, » a conclu le député Barsalou-Duval.