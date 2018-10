Xavier Barsalou-Duval offre ses hommages au député sortant et ses félicitations à la nouvelle venue

À la suite des résultats électoraux du 1er octobre, le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, tient à féliciter madame Suzanne Dansereau pour son élection et rend hommage au député sortant, monsieur Stéphane Bergeron, pour le travail qu’il a accompli au cours des 25 dernières années.

Félicitations aux candidats et à la nouvelle députée

« À la suite des résultats de l’élection, je voudrais d’abord féliciter l’ensemble des candidats qui ont pris part à cet exercice démocratique et aussi féliciter madame Suzanne Dansereau qui sera désormais la nouvelle députée de Verchères. Je lui souhaite le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions et je m’engage à travailler de concert avec elle dans l’intérêt supérieur des citoyennes et des citoyens de la circonscription, » a déclaré le député.

Hommage à Stéphane Bergeron

« Je crois qu’il est de mise dans les circonstances, de saluer le travail exceptionnel de Stéphane Bergeron qui a représenté les citoyennes et les citoyens de la circonscription pendant près de 25 ans, d’abord sous la bannière du Bloc Québécois de 1993 à 2005 et ensuite sous celle du Parti Québécois de 2005 à 2018.

Il a su résister à toutes les vagues, et j’ajouterais même à celle-ci, parce qu’à moins de 2 % d’écart avec sa rivale, un résultat plus qu’honorable, il a fait mentir les sondages qui prévoyaient une victoire confortable de la Coalition Avenir Québec dans Verchères. Cette défaite, ce n’est pas celle de Stéphane Bergeron, c’est celle du mouvement indépendantiste qui n’a pas été en mesure de se présenter sous un front uni face à l’électorat.

On parle souvent de gens comme François Gendron ou Marc-André Bédard qui ont été des piliers du mouvement souverainiste pendant des années dans leur coin de pays. On peut certainement compter Stéphane Bergeron parmi ceux-là.

Stéphane Bergeron, c’est le député qui me représentait alors que j’étais à la petite école et au secondaire. C’est une légende que j’ai eu la chance de côtoyer et qui a été en quelques sortes, le mentor qui m’a épaulé dans la circonscription jusqu’aux élections fédérales de 2015. C’est pour moi un immense privilège d’avoir pu servir le Québec à ses côtés.

Reconnu pour sa bonne humeur contagieuse, sa dévotion et sa présence dans le comté, monsieur Bergeron, par son absence, laissera assurément un grand vide et ce, peu importe les mérites de la personne qui lui succédera. Des souliers comme ceux-là, ce n’est pas facile à chausser. » poursuit-il

« Merci, Monsieur Bergeron, d’avoir tant donné au comté de Verchères, au Québec et à notre pays en devenir, » termine monsieur Barsalou-Duval.