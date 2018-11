Xavier Barsalou Duval invite la population à se joindre à lui pour rebâtir le programme du Bloc

Crédit photo : Courtoisie

Le député Xavier Barsalou Duval invite toute la population à venir participer au Chantier local de refondation du Bloc Québécois. En effet, lors de son Conseil général en août dernier, le Bloc Québécois avait décidé d’entreprendre une refondation complète du parti : le programme, les statuts, le fonctionnement, tout devait être revu de fonds en comble. Le député désire ouvrir l’assemblée à toute la population, car il croit que du choc des idées surgissent les meilleures solutions.

Fait à préciser, les membres en règle ont automatiquement le droit de vote lors de cette assemblée, mais ceux qui ne le sont pas et qui aimeraient pouvoir voter n’auront qu’à s’abonner au Chantier pour la modique somme de 5 $.

« À ce propos, je tiens à souligner que pour les citoyens, et plus particulièrement les membres, il s’agit là d’une occasion en or de participer à la redéfinition des bases du seul parti indépendantiste à Ottawa. C’est pourquoi je vous invite personnellement à notre assemblée locale de refondation », a annoncé Xavier Barsalou Duval.

Les coordonnées sont :

Le 18 novembre 2018 à 13 h

Au Pavillon multifonctionnel

446, rue Daniel Sud

Saint-Amable (Québec)

J0L 1N0

« Si vous voyez dans le Bloc Québécois, une instance qui peut défendre vos intérêts et porter votre voix au Canada, venez tous participer à ce grand remue-méninges d’où sortiront les positions que notre parti devra adopter en vue de la prochaine élection fédérale », a terminé le député.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à suivre le lien sur le site du Chantier de refondation du Bloc Québécois, à l’adresse suivante : https://refondation.quebec