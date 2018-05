Xavier Barsalou Duval est heureux d’annoncer 195 emplois pour les jeunes de la circonscription

Le député de Pierre-Boucher—Les-Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, est fier d’annoncer qu’une somme de 567 333 $ sera répartie parmi soixante-treize organisations et entreprises de la région qui pourront offrir des emplois d’été aux jeunes à hauteur de 43 380 heures de travail. Ainsi donc, cette année, 195 emplois d’été seront créés localement pour des étudiants âgés entre 15 et 30 ans.

« Ce programme d’emplois d’été constitue l’enveloppe budgétaire la plus substantielle de notre bureau, je suis très heureux de pouvoir participer au développement et à l’amélioration des conditions de travail des organismes et des entreprises de la circonscription ainsi qu’au soutien de la jeunesse dans sa recherche d’emploi. Ces derniers auront la chance d’acquérir des expériences de travail significatives en vue de leur carrière future, » a déclaré le député.

M. Barsalou-Duval était enchanté d’accueillir à son bureau, les responsables des organismes et des entreprises, la mairesse de Saint-Antoine-sur-Richelieu Chantal Denis, le maire de Saint-Charles-sur-Richelieu Marc Lavigne et des conseillers municipaux. Tous étaient ravis de pouvoir bénéficier cette année de l’aide financière du fédéral. En effet, un grand nombre d’entre eux s’étaient déplacés, vendredi le 4 mai, pour venir lui serrer la main, se réjouir avec lui et prendre la photo officielle.

(Source : bureau de circonscription du député Xavier Barsalou Duval)