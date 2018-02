Xavier Barsalou-Duval dépose la pétition e-1209 pour la régulation de la navigation sur le Richelieu

Crédit photo : Wikipédia

Le chef parlementaire du Bloc Québécois et député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a déposé la semaine dernière en Chambre, une pétition d’initiative citoyenne concernant l’instauration d’une réglementation de la navigation sur le Richelieu par le Bureau de la Sécurité Nautique (BSN) de Transports Canada.

Les pétitions électronique et papier ont toutes deux recueilli plus de 600 signatures, dont la majeure partie provient des citoyens des villages de la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères. À partir de la date du dépôt, soit le 8 février, le gouvernement fédéral est tenu de répondre dans les 45 jours suivant la requête.

« Les citoyens, ainsi que des utilisateurs de la rivière Richelieu, sont en faveur de la mise en place d’une réglementation pour restreindre la vitesse des embarcations sur le Richelieu et pour faciliter l’implication des instances provinciales, municipales et citoyennes. Je suis fier de les appuyer dans leur démarche, » a déclaré le député Xavier Barsalou-Duval.

Le comité de citoyen qui a organisé la pétition fédérale, en fonction depuis le printemps dernier, est officiellement devenu l’Association des Riverains et Amis du Richelieu en octobre 2017. De concert avec le bureau du député, COVABAR, la Fondation Rivières et plusieurs autres organismes, le groupe se réunit régulièrement afin de travailler sur son plan de sensibilisation auprès des usagers de la rivière et sur l’analyse des différentes problématiques auxquelles il est confronté.