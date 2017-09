Xavier Barsalou-Duval convie la population des villages patriotiques de sa circonscription à un déjeuner

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, monsieur Xavier Barsalou-Duval, convie la population des 4 villages riverains du Richelieu, à un déjeuner amical qui aura lieu à la Meunerie Adréus-Bonnier de Saint-Denis-sur-Richelieu, le dimanche 17 septembre, à 10 h.

Dans un cadre accessible et informel, le déjeuner du député a pour objectif de favoriser le contact et le dialogue avec les citoyens. Il s’agit de la troisième édition de cette série d’activités qui fait le tour des municipalités de la circonscription. Monsieur Barsalou-Duval en profitera pour s’adresser à la population de la région et partager avec elle le travail qu’il a accompli avec son équipe sur le territoire et à la Chambre des communes cette année.

Ce sera aussi l’occasion pour les citoyennes et les citoyens des villages, de partager avec le député et son équipe, leurs commentaires, leurs questions ou leurs préoccupations par rapport aux enjeux locaux ou nationaux qui les concernent. Tout ceci dans l’ambiance rustique et pittoresque d’un de nos magnifiques fleurons patrimoniaux, la charmante Meunerie Adréus-Bonnier.

L’entrée est gratuite et il y aura tirage de prix de présence à la fin de l’activité.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Lieu : Meunerie Adréus-Bonnier

610, Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu

Heure : 10 h

Entrée : Gratuite

Tirage : Prix de présence