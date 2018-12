Xavier Barsalou Duval appuie la candidature d’Yves-François Blanchet comme chef du Bloc Québécois

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval a annoncé aujourd’hui son appui à la candidature d’Yves François Blanchet à la chefferie du Bloc Québécois. Pour lui, l’arrivée d’Yves-François Blanchet incarne le vent de renouveau qui souffle sur le Bloc Québécois depuis plusieurs mois. Elle fait aussi la démonstration que sa formation politique suscite l’intérêt parmi des candidats crédibles et reconnus.

« Depuis plusieurs semaines déjà, je discute avec M. Blanchet de nos visions respectives sur l’avenir du Bloc Québécois. Les conversations ont chaque fois été des plus positives et constructives. Ce que j’ai vu en lui, c’est un homme qui a de l’ambition pour le Bloc Québécois », indique Xavier Barsalou-Duval.

« Déjà, j’ai eu l’occasion de constater que monsieur Blanchet suscite beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt chez les militants et dans la population en général. Par ailleurs, sa candidature fait consensus chez les députés. Je suis convaincu qu’il est la personne la plus apte à faire le pont entre les différentes visions qui cohabitent au sein du Bloc », ajoute le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.

« Avec Yves-François Blanchet, on se dote d’un chef rassembleur, crédible et d’un excellent communicateur. Avec la faiblesse et la division des conservateurs et le piètre bilan des libéraux, il faut admettre, que le contexte politique actuel très favorable au Bloc Québécois et qu’on a toutes les raisons d’être optimistes pour l’élection de l’automne 2019. Connaissant les grandes qualités de notre futur chef, j’ai bien hâte de faire campagne à ses côtés », a conclu monsieur Barsalou-Duval.