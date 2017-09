Week-end rouge à Calixa-Lavallée cette fin de semaine

Crédit photo : Courtoisie

Le Week-end Rouge demeure la fierté des membres de l’Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec. C’est avec hâte que nous vous attendons en grand nombre pour sympathiser. Bienvenue!

Exposition de tracteurs antiques, machineries, engins stationnaires,outillages, objets anciens agricoles, collections, modèles réduits, maquettes, démonstrations et expo d’autos et camions antiques. De plus, incluant un super marché aux puces ayant trait aux antiquités. Au cours de l’événement, il y a vente aux enchères de jouets agricole et d’antiquités, vous pouvez également voir la parade et les tires de mini-tracteurs modifiés. Divertissements, musique,restauration, maïs à volonté et jeux gonflables pour les enfants, etc…

Le Week-end Rouge, du 8 au 10 septembre, sur le même site que l’Expo à Calixa-Lavallée. Sortie # 107 de l’autoroute #30 plus précisément au 602 A Chemin de la Beauce.

HORAIRE:

Vendredi, 8 septembre

12 h 30 – Encan d’antiquités – Responsable: Marcel Mailloux – 450 261-8904

Samedi, 9 septembre

12 h 30 Tire de petits tracteurs modifiés

18 h 30 Banquet du 25e – réservation requise – Responsable: Marcel Gravel – 514 605-9060

Dimanche, 10 septembre

11 h 30 Encan de jouets miniatures – Responsable: Pierre Cartier – 450 742-2128

13 h Tire de tracteur pour enfant