Week-end familial gratuit pour les 35 ans du Centre sportif Montpetit les 5 et 6 mai

Dans le cadre de son 35e anniversaire, le Centre sportif Montpetit invite la population de Longueuil à participer à deux journées festives regorgeant d’activités gratuites pour toute la famille.

Au cours de ce week-end unique, qui aura lieu le samedi 5 mai et le dimanche 6 mai, de 10 h à 16 h, tous pourront découvrir ou redécouvrir de multiples possibilités qu’offre le Centre sportif.

Pendant les deux journées, qui s’inscrivent également dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, il sera possible d’avoir accès gratuitement à la salle d’entraînement Ben Weider, de s’initier au pickelball, de jouer au badminton ou, encore, de profiter de la piscine.

« Lors de cet événement, on veut que tous aient du plaisir avec l’équipe du Centre sportif et qu’ils aient envie d’y revenir ! Plusieurs activités seront offertes afin de remercier les gens de faire partie de notre histoire tout en les encourageant à continuer de venir chez nous, invite Éric Bronsard, directeur du Centre sportif. Et pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds au Centre sportif, c’est l’occasion de rencontrer notre personnel et de découvrir nos installations ! »

Animation et structures gonflables le samedi 5 mai

Le samedi 5 mai exclusivement, des structures gonflables et des activités animées par l’équipe du Centre sportif, en partenariat avec celle du Camp de jour Edphy international Édouard-Montpetit, feront la joie des enfants de 2 à 12 ans.

C’est l’occasion parfaite pour venir au Centre sportif en famille !

(Source : Cégep Édouard-Montpetit)