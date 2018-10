Week-end en deux temps pour le Collège Français

Déterminés à faire oublier leur cuisante défaite de 6-2 face aux Inouk de Granby dimanche dernier, les joueurs du Collège Français de Longueuil revenaient à la maison vendredi soir, pour recevoir la visite des Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage, mais la troupe de Jean-Philippe Hamel n’a pas tardé à répliquer. Puis, alors que le pointage était 2-2 en début de deuxième période, le CF a ouvert la machine, marquant 6 buts sans riposte, pour finalement remporter le match par la marque de 8-4. Le premier trio du Collège Français a littéralement volé la vedette. William Duperron, élu joueur du match, a marqué deux fois, obtenant également 2 mentions d’aide. Samuel Guilbault a obtenu quant à lui 1 but et 4 mentions d’aide, et 2 buts et 1 passe pour Louis-Philippe Dea. Jérémy Way-Gagnon, Samuel Gosselin et Micky Dunberry ont complété la marque.

Dimanche après-midi, le CF rendait visite aux Rangers de Montréal-Est, pour leur première visite de la saison au Centre Récréatif Édouard-Rivest. La première période a été l’affaire des Rangers, alors que les locaux ont marqué pas moins de trois fois. Le Collège Français a ensuite semblé reprendre du poil de la bête. En toute fin de deuxième période, Jérémy Way-Gagnon a complété un superbe jeu de Félix Paré-Poitras pour ouvrir la marque pour le CF. Puis en début de troisième période, alors que le Collège Français évoluait à court d’un homme, Yanik Chagnon s’est échappé et déjoué William Lavallière d’un tir précis. Ces deux buts ont semblé fouetter la troupe longueuilloise, qui a dominé le match au chapitre des tirs par le compte de 34-28, mais ça n’a pas suffi. Les Rangers l’ont emporté par la marque de 3-2.

Le Collège Français revient au Colisée Jean-Béliveau ce vendredi, le 26 octobre, pour recevoir les Flames de Gatineau. Veuillez noter que le match débutera exceptionnellement à 20h. (Communiqué de presse)