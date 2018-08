Week-end des ventes-débarras les 8 et 9 septembre à Varennes

Crédit photo : Clipart

Chaque année, la Ville de Varennes organise deux fins de semaine de ventes débarras « sans permis » qui se tiennent au printemps et à l’automne. La prochaine fin de semaine se tiendra les 8 et 9 septembre prochains.

La Ville de Varennes produit une carte routière indiquant les adresses où se tiennent les ventes débarras. Cette carte sera disponible sur le site Internet de la Ville au www.ville.varennes.qc.ca à compter du vendredi 7 septembre.

Nous vous rappelons que seuls les biens usagés peuvent être mis en vente à cette occasion. Pour de plus amples renseignements ou pour que votre résidence soit inscrite sur la carte routière, vous pouvez communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 450 652-9888, poste 250 ou par courrier électronique à l’adresse : urbanisme@ville.varennes.qc.ca . La date limite d’inscriptions est fixée au vendredi 31 août à 16 h 30.