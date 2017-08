Le wakesurf fait des vagues à Boucherville

Crédit photo : Courtoisie

Pas besoin d’aller en Californie, en Australie, à Hawaï ou en Thaïlande pour faire du surf. À Boucherville, c’est aussi possible. Ici, le fleuve offre même d’excellentes conditions pour pratiquer ce sport de plus en plus en vogue.

Chaque été depuis près de cinq ans, on peut apercevoir sur le Saint-Laurent, tôt le matin ou en fin de journée, des wakesurfeurs. Sur une planche les pieds non attachés, ils s’amusent à glisser sur les vagues que forme une embarcation. Ils ne sont pas attachés au bateau, mais tirés seulement au début par une corde.

Des adeptes sont propriétaires de leurs bateaux, tandis que d’autres, pour la majorité, pratiquent l’activité par l’entremise de l’entreprise Location RG, basée à la marina de Boucherville.

« Nous offrons les services de location du bateau avec un conducteur, l’équipement et un cours d’initiation. On peut affirmer que l’on contribue à démocratiser les sports de glisse nautiques ‒ on peut également pratiquer du wakeboard ‒ qui, auparavant, n’étaient pratiquement accessibles qu’aux propriétaires de bateaux », explique le copropriétaire Steve Laroche.

L’entreprise compte environ 55 clients réguliers qui, chaque semaine, s’adonnent au wakesurf. « On les appelle nos ligues. Ils représentent environ 20 % de notre clientèle, mais apportent 80 % des revenus de notre bateau », précise M. Laroche.

Boucherville, et également Brossard où il y a une école, sont les seuls endroits dans la région métropolitaine où l’on pratique le wakesurf. Des propriétaires de bateaux arrivent des marinas de Longueuil, de Varennes, de la Ronde, du Vieux-Port ou de Repentigny pour surfer. « Ici, c’est le meilleur spot pour la pratique du wakesurf, car le fleuve est calme et plus à l’abri des vents, qu’ailleurs. Quant à la qualité de l’eau de baignade, elle est excellente. On se fie aux tests qu’effectue la Ville de Longueuil à leur plage municipale », signale M. Laroche.

La pratique du wakesurf à Boucherville se fait par ailleurs à quelque 150 pieds de distance des berges. « Nous sommes sensibles sur les risques potentiels d’érosion et nous faisons très attention », assure M. Larocque.

Le circuit de glisse s’étend du pont tunnel à la marina de voiliers, à la hauteur de la rue De Mésy. La période d’activité est de la fin avril au début du mois d’octobre.