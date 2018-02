“Pour des votes, François Legault est prêt à tout, même au détriment de la qualité de l’éducation” -Stéphane Bergeron

Crédit photo : iStock

Le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a vivement dénoncé la position de la CAQ sur les taxes scolaires, qui priverait les écoles du Québec de 1,3 milliard de dollars par année.

«L’attrait du pouvoir fait perdre tout sens des responsabilités à François Legault et à la CAQ; pour des votes, ils promettent une chose et son contraire, soit de réduire les taxes scolaires et réinvestir en éducation! Comment peut-on priver le réseau de l’éducation de 1,3 milliards de dollars additionnels et prétendre que cela n’aura aucun effet sur la qualité de l’éduction prodiguée à nos enfants, alors que ceux-ci ont déjà dû essuyer d’importantes coupes dont ils ont largement fait les frais jusqu’ici? C’est tout simplement impossible de couper 1,3 milliard de dollars additionnels, tout en réinvestissant en éducation, et ce, sans faire de déficit. C’est comme si quelqu’un disait: “je vais travailler moins, dépenser davantage, et ce, sans m’endetter”. Le simple bon sens indique que ça n’a absolument aucun sens. C’est pourtant ce que promet François Legault, qui espère que la population n’y verra que du feu. Or, j’ai confiance dans le jugement de nos concitoyennes et concitoyens, de même que dans leur capacité de faire la part des choses. Les gens ne seront pas dupes de cette basse manœuvre électoraliste», de déclarer monsieur Bergeron.

«Ce qui me semble évident, c’est que la réussite scolaire ne fait pas partie des priorités de la CAQ et de son chef… Ils prétendent puiser à même des surplus budgétaires déjà affectés pour financer les baisses de taxes supplémentaires promises, lesquelles viendront grever encore davantage les enveloppes déjà largement insuffisantes dévolues au réseau de l’éducation. Qui en fera les frais, si ce ne sont les enfants eux-mêmes? Les coupures libérales se sont déjà traduites par des réductions draconiennes, notamment au niveau des ressources spécialisées, laissant en plan et hypothéquant sérieusement l’avenir d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage ou d’intégration», d’ajouter le député de Verchères.

«Bien au contraire, il faut réinvestir en éducation, pour soutenir les élèves en difficulté, rénover les écoles, embaucher des professionnels; il nous faut un État fort au service des élèves. Cela dit, nous ne sommes pas aveugles et insensibles. Nous savons qu’il existe des problèmes d’équité, que le fardeau fiscal des contribuables est à la limite du supportable et qu’il faut donc proposer des solutions novatrices aux Québécoises et Québécois. Cela dit, nous le ferons de façon responsable, sans jamais promettre l’impossible au détriment de nos enfants, qui constituent l’avenir de notre nation», a conclu Stéphane Bergeron.