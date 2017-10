Le vote par anticipation se tiendra ce dimanche 29 octobre

Crédit photo : iStock

Les élections municipales auront lieu dans moins de deux semaines et le vote par anticipation se tiendra quant à lui cette fin de semaine pour ceux qui ne peuvent se libérer le 5 novembre prochain ou qui désirent exercer leur droit de vote à l’avance dans les six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Le vote par anticipation aura donc lieu le dimanche 29 octobre, de 12 h à 20 h un peu partout sur le territoire. À Sainte-Julie, le lieu de votation est l’hôtel de ville situé au 1580, chemin du Fer-à-Cheval. À Varennes, c’est à l’école secondaire le Carrefour (123, chemin du Petit-Bois), alors qu’à Saint-Amable, c’est au Pavillon multifonctionnel, situé au 446, rue Daniel Sud. À Verchères, le vote par anticipation se tiendra au Centre communautaire (92, rue montée Calixa-Lavallée), alors qu’à Contrecoeur, c’est au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot) qu’il faudra se diriger. Finalement, à Calixa-Lavallée, le vote se fera au Centre communautaire situé au 771, chemin de la Beauce.

« Ne faisons pas les choses à moitié : votons! »

Afin de stimuler l’intérêt de la population pour les municipales, le directeur général des élections du Québec, Pierre Reid, a lancé un appel aux six millions d’électrices et d’électeurs pour qu’ils accomplissent leur devoir civique à cette occasion. « En 2013, lors des dernières élections générales municipales, à peine 47 % des Québécoises et des Québécois ont exercé leur droit de vote. En 2009, ce taux était de 45 %. Dans les deux cas, c’est moins d’une personne sur deux qui s’est alors exprimée pour élire ses représentants municipaux, c’est loin d’être suffisant. »

« La moitié de la population qui se prévaut de son droit de vote, ce n’est pas drôle, c’est très préoccupant pour notre démocratie. Imaginez ce qu’il adviendrait si les municipalités faisaient, elles aussi, les choses à moitié », a précisé M. Reid en soulignant qu’il s’agit du thème principal de la campagne de sensibilisation multimédias qui est présentement en cours.

Le directeur général des élections a souligné que les 1 105 municipalités administrent annuellement plus de 15 milliards de dollars, et près de 60 % des infrastructures publiques sont sous leur responsabilité. Ils forment le palier de pouvoir le plus près de la population, a-t-il rappelé.

L’accès à l’information constitue un élément majeur pour permettre aux électrices et aux électeurs d’exprimer leur voix de manière éclairée, a également mentionné M. Reid en invitant les citoyens à s’informer, notamment en visitant le site electionsmunicipales.quebec, qui a été spécialement conçu pour leur offrir les informations pertinentes les préparant au jour du vote. « Le 5 novembre prochain, ne faisons pas les choses à moitié! Posons ensemble un geste essentiel à la démocratie, celui de voter. C’est un rendez-vous incontournable avec notre démocratie pour qu’elle reste forte et bel et bien vivante », a conclu M. Reid.