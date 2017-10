Vote par anticipation: participation record à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

La présidente d’élection de la Ville de Sainte-Julie, Me Nathalie Deschesnes, annonce qu’un taux de participation record a été enregistré hier au vote par anticipation dans les districts de la Vallée (3) et du Rucher (4). Le bureau de vote a alors accueilli 445 électeurs, ce qui représente un taux de 8,08 %, soit 2,68 % de plus qu’à l’élection de 2013.

C’est dans le district de la Vallée (3) que le taux de participation est le plus élevé avec un total de 10,25 %, comparativement à 6,3 % pour le district du Rucher (4). « Nous nous réjouissons que les électeurs exercent leur droit de vote en grand nombre. Nous espérons qu’il en ira de même pour le scrutin général du 5 novembre prochain », lance la présidente d’élection, Me Nathalie Deschesnes.

Scrutin général le 5 novembre

Les électeurs qui n’ont pas encore voté sont invités à le faire le dimanche 5 novembre de 10 h à 20 h. Les résidents du district de la Vallée (3) devront se présenter à l’hôtel de ville de Sainte-Julie, au 1580, chemin du Fer-à-Cheval, tandis que ceux du district du Rucher (4) devront se rendre à l’école Le Rucher, au 1800, rue Savaria. Pour obtenir son bulletin de vote, l’électeur devra présenter une pièce d’identité.

CANDIDATS EN ÉLECTION

Rappelons que les candidats en élection sont les suivants :

Poste de conseiller | District de la Vallée (3)

 M. Claude Dalpé (La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy)

 M. Étienne Régimbal (indépendant)

Poste de conseiller | District du Rucher (4)

 Mme Nicole Marchand (La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy)

 M. Yann Marcotte (indépendant)