Le vote par anticipation aux élections municipales se tiendra le dimanche 29 octobre de 12 h à 20 h à Boucherville

Les citoyens qui ne pourront se rendre aux urnes la journée des élections municipales le dimanche 5 novembre prochain, de 10 h à 20 h, pourront voter par anticipation une semaine plus tôt, soit le dimanche 29 octobre, entre 12 h à 20 h, comme le prévoit la loi. Les électeurs sont invités à voter pour le poste de maire dans tous les districts de la municipalité, y compris les 3 et 6 (Des Découvreurs et Saint-Louis) où les conseillères ont déjà été élues par acclamation. Le choix des conseillers municipaux à élire s’applique dans les six autres districts, soit les 1, 2, 4, 5, 7 et 8.

Endroits

Le jour du vote par anticipation, les électeurs se rendront voter aux endroits suivants : à l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine pour les districts 1 et 2; à l’école Les Jeunes Découvreurs pour les districts 3 et 4; à l’école secondaire De Mortagne pour les districts 5 et 7; au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois pour les districts 6 et 8.

Les électeurs doivent s’identifier pour voter. À cet effet, un des documents suivants est requis : sa carte d’assurance maladie; son permis de conduire; son passeport canadien; son certificat de statut d’Indien; sa carte d’identité des Forces canadiennes. Pour voter, les électeurs doivent être inscrits sur la liste électorale municipale.

Les résultats des élections seront dévoilés par la présidente d’élection, Me Marie-Pier Lamarche, le dimanche 5 novembre 2017 à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville. Le public y sera admis à compter de 20 h 30. Les résultats seront également publiés sur les comptes Facebook et Twitter de la Ville.