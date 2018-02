Voleur de machines distributrices recherché

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime demandent l’aide du public afin d’identifier un suspect ayant commis un vol de machines distributrices de jouets sur le chemin Chambly, à Longueuil.

Entre le 26 et le 30 janvier dernier, un homme à la peau blanche âgé d’environ 40 ans, mesurant environ six pieds, s’est présenté au supermarché IGA sur le chemin Chambly, à Longueuil. Il s’est identifié à la caissière comme représentant de la compagnie de machines distributrices. Il a alors quitté avec la distributrice.

Lors du délit, le suspect portait une casquette blanche de marque Under Armour et un manteau noir avec bandes réfléchissantes sur les avant-bras, le devant et le dos, ainsi qu’un X réfléchissant dans le dos. Il portait également des lunettes.

Il a depuis récidivé dans différents commerces sur le territoire de la Rive-Sud. Actuellement, au moins quatre machines distributrices de jouets ont été volées par ce suspect.

Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com. Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime qui permettra l’arrestation de suspect et/ou la saisie de biens obtenus criminellement pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.