La Voix Junior: Estelle Fortin-Lafrance impressionne avec l’une des chansons les plus difficiles du répertoire francophone

Crédit photo : La Voix Junior

Les jeunes participants de La Voix Junior diffusée les dimanches soirs sur les ondes de TVA fait vivre des émotions très fortes aux jeunes concurrents, mais aussi à leurs familles, comme ce fut le cas le 8 octobre dernier alors que la chanteuse Estelle Fortin-Lafrance a donné des frissons aux spectateurs et à ses parents qui assistaient à l’enregistrement de l’émission!

« Estelle Fortin-Lafrance nous impressionne avec l’une des chansons les plus difficiles du répertoire francophone! », est-il écrit sur la page Facebook de La Voix Junior, alors que la Verchèroise âgée de 12 ans seulement interprétait « S.O.S. d’un terrien en détresse » de Starmania lors des auditions à l’aveugle qui se déroulaient durant la troisième émission.

La prestation de la jeune artiste a été si convaincante que deux juges se sont retournés, dont Marc Dupré. « C’est la chanson la plus difficile à chanter! (…) T’as fait ça comme une championne! Je comprends tellement que tu as des capacités vocales et j’aimerais tellement aller plus loin avec toi, si tu me fais l’honneur d’être ton coach! »

Le juge Alex Nevsky a aussi été étonné par sa voix et son interprétation. « C’est vraiment impressionnant! C’est fou où tu peux aller avec ta voix! (…) Tu as offert une performance incroyable! »

Quant à Marie-Mai, elle ne s’est pas retournée « mais je vais le regretter, je le sais d’avance! », en ajoutant : « Deux coaches se sont retournés pour toi, c’est le plus beau des duels en ce moment! » Estelle a finalement choisi de joindre l’équipe d’Alex Nevsky et le parcours de la jeune artiste sera à suivre au cours des prochaines semaines.

Lauréate à Granby

Rappelons que la Verchèroise a remporté les grands honneurs dans la catégorie 10 à 13 ans, en plus de recevoir le Prix coup de cœur, lors de la quatrième édition du Petit Festival de la chanson de Granby qui a pris fin le 20 août dernier.

La jeune élève de l’école le Carrefour à Varennes commence donc à accumuler les honneurs puisqu’elle a décroché la deuxième place lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, en avril dernier. Elle est donc sur une belle lancée!

Estelle Fortin-Lafrance

12 ans, Verchères

Équipe Alex Nevsky

Cette artiste passionnée a grandi entourée de musique: son père est un guitariste chevronné et sa tante choriste a accompagné les plus grands. Les airs de Lady Gaga, Rihanna et Adele ont marqué son enfance, puis le rap québécois est apparu dans sa vie. Sur scène, Estelle se tourne toutefois vers d’autres styles musicaux. Sa voix est synonyme d’émotion!

(Mention de source : La Voix junior)