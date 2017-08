La Voix des citoyens équipe Suzanne Roy présente son bilan

Crédit photo : Courtoisie

La Voix des citoyens, équipe Suzanne Roy, est fière

de son bilan qu’elle a présenté à ses partisans le samedi 26 août dernier. La Voix des

citoyens, équipe Suzanne Roy, bénéficiera d’une équipe expérimentée renouvelée avec la venue

d’Amélie Poirier dans le district de l’Arc-en-ciel et de Claude Dalpé qui sera candidat dans le

district de la Vallée.

« La Voix des citoyens, équipe Suzanne Roy a pour leitmotiv :

− la protection de la qualité de vie pour nos familles julievilloises;

− la participation citoyenne essentielle à la réussite des projets;

− la saine gestion des finances publiques;

− la priorisation du développement durable par la mise en oeuvre du Plan vert de notre ville.

La renommée de notre Ville au Québec est la preuve qu’il fait bon vivre à Sainte-Julie. Nous

voulons que cela continue, souligne la candidate à la mairie », Suzanne Roy.

Voici quelques faits saillants des dernières années.

Nous avons démontré que nous sommes :

Une équipe compétente en matière de gestion financière

− Selon le palmarès HEC-La Presse 2016, Sainte-Julie 15% moins chère que ses

comparables ;

− De 2013 à 2017 plus de 38 M$ en subventions en incluant le stationnement incitatif et la

3e glace du CCSSJ ;

− Ratio d’endettement a diminué à 1,13 en 2016 ;

− Endettement total net à long terme est passé de 44M$ en 2009 à 42M$ en 2016 ;

− Quatre excellents profils financiers du Ministère des Affaires municipales et de

l’Organisation du Territoire (MAMOT).

Une équipe efficace en gestion des infrastructures

− Stationnement incitatif de près de 1000 places avec une vélo-station ;

− Construction d’une 3e glace en collaboration le CCSSJ ;

− Revitalisation du Vieux-Village ;

− Réfections majeures des rues Charles-de-Gaule, Borduas, Jules-Choquet, Michaël-

Faraday et prolongation de la rue Murano et du boul. Armand-Frappier;

− Nouvelle piste cyclo-pédestre du parc linéaire entre les rues Principale et N.-P.-Lapierre

(CMM – piste Oka – Mont-Saint-Hilaire) ;

− Aménagement de rues conviviales ;

− Achat de panneaux d’affichage électronique.

Une équipe soucieuse de notre environnement

− Gratuité du transport collectif ;

− Implantation de petits autobus dans les quartiers résidentiels ;

− Mise en valeur des Étangs Antoine-Charlebois (phase I) ;

− Aménagement accès parc du Mont-Saint-Bruno ;

− Implantation de bornes pour véhicules électriques ;

− Mise en place d’un marché public ;

− Adoption d’un « Plan Vert, 2e génération ».

Une équipe qui a à coeur son milieu de vie

− Construction d’un Centre multisports régional (soccer intérieur) ;

− Implantation de défibrillateurs dans les édifices municipaux et les écoles;

− Accès gratuits piscines publiques ;

− Aménagement de jeux d’eau dans le parc du Moulin ;

− Remplacement des modules de jeux dans plusieurs parcs ;

− Mise en place d’aires de jeux pour personnes handicapées au parc de la Coulée ;

− Reconnaissance pour la persévérance scolaire ;

− Création d’un groupe témoin de plus de 500 citoyens ;

− Adoption d’une politique sur les « Saines habitudes de vie ».

Une équipe qui met en valeur notre ville

− Ville du Bonheur, 1re au cumulatif (2015) , dernière année de classement ;

− Cinq Fleurons

− Certification bronze Ville Vélosympathique ;

− Prix Défi 5/30 Équilibre ;

− Coup de Coeur du public, prix Ovation municipale (Groupe témoin 2017)

− Prix Guy-Chartrand (Transport 2000) aux conseillers André et Mario Lemay ;

− Prix CAMF, (Inter G)

− Les Grands Julievillois

− Ville Amie des Enfants

− Ville Amie des Aînés

Nous sommes fiers de ce bilan et à compter du 23 août nous débutions notre porte-à-porte, non

seulement pour faire connaître les candidats par des contacts personnalisés, pour présenter notre

bilan, mais aussi pour bien démontrer que nous avons formé une équipe dynamique qui a mis en

oeuvre des politiques favorables au bien-être des citoyens, au développement durable de notre

environnement et aux saines habitudes de vie. C’est avec enthousiasme que nous partagerons

notre vision.

Pour ceux et celles qui voudraient rencontrer leur candidat de quartier, la mairesse ou encore

obtenir davantage de renseignements, peuvent communiquer avec nous par notre site internet :

lavoixdescitoyens.ca

« Si la ville de Sainte-Julie a pu se démarquer par sa saine gestion, son dynamisme et son sens

de l’innovation pour le mieux être de nos familles dans un environnement sain et sécuritaire,

c’est que nous avons catalysé nos énergies à trouver des solutions aux problèmes. Nous avons

travaillé avec les citoyens dans la transparence et la communication. Une équipe dynamique et

présente pour vous est un gage de succès pour Sainte-Julie » conclut Suzanne Roy.