Voisard et Gauthier, un vernissage en duo au bureau de Xavier Barsalou-Duval

Crédit photo : Courtoisie

Le vernissage des artistes Suzanne Voisard et Robert Gauthier, s’est tenu le 4 mars dernier, au bureau de circonscription du député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, sous le thème Beautés de la nature. Ce fut un grand succès, car une soixantaine de visiteurs se sont présentés aux portes du bureau du député fédéral en début d’après-midi pour venir admirer les œuvres de ces deux artistes, résidents de Contrecœur.

Madame Voisard expose une trentaine d’aquarelles, et Monsieur Gauthier une quinzaine de sculptures et une dizaine de peintures. Calme, pureté et simplicité se dégagent de leurs styles discrets qui se marient et se complètent à merveille, puisque les auteurs sont tous deux des amoureux de la nature.

« C’est avec chaleur et générosité que nous avons été accueilli par tous les membres de l’équipe de M. Barsalou-Duval. Merci Monsieur le député d’encourager les artistes de la région, » s’est exprimée l’aquarelliste de renom, Suzanne Voisard.

De son côté, le peintre et sculpteur Robert Gauthier y est allé d’un commentaire à saveur politique: « Il serait souhaitable que nos élus protègent et envisagent de créer le plus possible d’habitats fauniques et de terres humides pour la sauvagine que je prends plaisir à sculpter et à peindre. Les générations futures ont le droit à leur tour de profiter de ces beautés de la nature que nous oublions souvent d’apprécier. Nous ne devons pas perdre de vue que cet équilibre est très fragile, et primordial à notre bien-être et à notre qualité de vie. »

Xavier Barsalou-Duval a renchéri : « J’entends votre inquiétude Monsieur Gauthier, et je fais mienne votre requête, l’environnement étant au centre de mon engagement politique. Tous les deux, vous formez un duo remarquable dans cette exposition, qui met en valeur la faune et la flore. J’invite toute la population à venir contempler cette exposition exceptionnelle qui nous rapproche de la nature! »

La prochaine exposition débutera en mai 2018. Les artistes qui seraient intéressés à cette activité, sont invités à contacter Carole Audet, au bureau de circonscription, au numéro 450 652-4222 ou à l’adresse xavier.barsalou-duval.c1@parl.gc.ca . La prochaine place disponible est février 2019.