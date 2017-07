Vocation en Art! : 4 jeunes artistes bouchervilloises au cœur du Perche

Dans le cadre de Vocation en Art! le CJE Marguerite-d’Youville, la Ville de Boucherville ainsi que LOJIQ ont permis à quatre artistes de la relève bouchervilloise de participer à un séjour de création et d’exploration en Normandie, plus précisément à Mortagne-au-Perche, ville natale du fondateur de la ville de Boucherville, Pierre Boucher.

u 19 mai au 2 juin derniers, dans le cadre de la réciprocité avec le CJE Marguerite-d’Youville, la mission locale de Mortagne-au-Perche a eu le plaisir d’accueillir Ariane Bilodeau, Catherine Guay-Paradis, Marilène Lucas et Stéphanie Groulx, accompagnées d’Elaine Lussier, conseillère au CJEMY.

Au programme, des rencontres autour de l’histoire qui lie Mortagne et Boucherville, des visites de villages et sites percherons, des séances de croquis et surtout des échanges avec des artistes locaux. Dès leur première journée, elles ont été reçues par le maire de Mortagne-au-Perche et plusieurs conseillers municipaux. Elles ont eu le plaisir et le privilège de rencontrer Olivia Guay, photographe ‒ Mme Guay immortalise l’émotion des femmes, dans divers milieux notamment en industrie ou encore dans un centre d’hébergement pour femmes ‒ ainsi que la plasticienne, Jeanne Wilkins, qui fabrique des sculptures avec de petites pièces de porcelaine, simplement majestueux. De plus, elles ont bénéficié, entre autres, d’un cours de peinture et dessin avec Karen Papachek.

À l’issue de ce voyage, une exposition collective sera organisée sous le thème du 350e lors de Vocation en Art! édition Mortagne-au-Perche. D’ailleurs, la population est fortement invitée au vernissage de l’exposition qui se tiendra le vendredi 29 septembre prochain dans le cadre des Journées de la culture. Les jeunes participeront également à une exposition collective organisée par le Café centre d’art de Boucherville au courant du mois de septembre.

Vocation en Art!

Né au CJE Marguerite-d’Youville en 2005, Vocation en Art! se veut une occasion par excellence pour faire briller le talent de la jeune relève artistique et surtout, d’amener ce talent vers une échelle professionnelle. Éveiller la vocation qui sommeille en chacun des artistes pour les amener à contribuer au développement culturel et artistique de notre région.