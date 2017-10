Visite du premier ministre Justin Trudeau dans Montarville

Crédit photo : Courtoisie

Vendredi dernier, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, accompagné de Michel Picard, député de Montarville, Jean-Claude Poissant, député de La Prairie ainsi que Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, ont visité la Bibliothèque municipale de Saint-Bruno-de-Montarville dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2017.

Le Premier ministre a profité de l’occasion pour lire le conte pour enfants « Le chandail de hockey », par Roch Carrier, pour les enfants qui étaient à la bibliothèque. Le conte raconte l’histoire d’un garçon de Québec dont la mère commande un chandail des Canadiens de Montréal et reçoit par erreur un chandail des Maple Leafs de Toronto.

Après avoir été officiellement accueilli par M. Picard, le Premier ministre a annoncé que l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), un programme familial qui aide les familles avec des enfants de moins de 17 ans, allait être indexé. « L’Allocation canadienne pour enfants c’est un programme qui aide 9 870 familles de notre circonscription et qui couvre 17 800 enfants. » a précisé le député de Montarville, en marge de la conférence de presse.

C’est le contexte économique enviable du Canada qui a permis cette annonce, qui était originellement prévue pour 2020. Le Canada dispose du plus haut taux de croissance du G7 et plus de 450 000 emplois ont été créés depuis que le Premier ministre est entré en poste en octobre 2015.

Questionné sur les défis qui ont touché le pont Champlain liés au transport des pièces hors normes et des grèves du secteur de la construction de l’été 2017, le député de Montarville a dit que l’objectif demeure de livrer le nouveau pont Champlain en décembre 2018 et que le gouvernement du Canada appuie les mesures d’accélération mises en place par son partenaire Signature sur le St-Laurent.