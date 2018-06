Visite du parlement : Xavier Barsalou Duval reçoit des citoyens à Ottawa

Crédit photo : Courtoisie

Le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Économie et de Finances et député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou Duval a reçu le lundi 11 juin 2018 au parlement une douzaine de citoyens de la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères. Ceux-ci ont eu l’occasion de faire la visite du parlement, d’assister à la période des questions et de s’entretenir avec le député à son bureau.

« Il s’agit toujours pour moi d’un moment privilégié de pouvoir m’entretenir avec mes concitoyens afin de discuter de leurs préoccupations. C’est aussi un plaisir pour moi de leur faire découvrir le lieu où je travaille avec acharnement à les défendre face au rouleau compresseur du régime canadien. » Explique Xavier Barsalou Duval.

Les citoyens ont donc eu l’occasion de découvrir le lieu des décisions des parlementaires et de voir les dynamiques qui y ont cours notamment durant la période des questions. Ce fut une occasion donc pour eux de mieux comprendre les rouages du parlementarisme.

« C’est important pour moi de pouvoir renseigner mes concitoyens et de leur faire découvrir comment les décisions de la Chambre et du gouvernement sont prises afin qu’ils puissent avoir une meilleure compréhension de la politique au jour le jour. » Exprime Xavier Barsalou Duval.

Cet événement fut un succès et fut fort apprécié des citoyens présents. Cela inspire à Xavier Barsalou Duval d’en faire un événement récurrent et d’organiser une nouvelle visite l’an prochain.

« Mon équipe et moi avons apprécié organiser cette activité pour les citoyens. Je considère qu’il est important de donner la possibilité aux citoyens de la circonscription de venir visiter les institutions démocratiques qui les gouvernent. Je compte bien rééditer l’expérience l’année prochaine pour permettre à de nouveaux citoyens d’y participer », conclut Xavier Barsalou Duval.