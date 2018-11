ViRus 4.0 : la nouvelle création du studio Triple Boris de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Une soixantaine de studios de jeux vidéo indépendants québécois se sont rassemblés la semaine dernière au Marché Bonsecours dans le cadre du MEGA (Montréal Expo Gaming Arcade), alors que les visiteurs de tous âges pouvaient notamment essayer les nouveaux jeux de ces firmes, dont certains étaient présentés pour la première fois.

C’est le cas de la plus récente création du studio Triple Boris de Varennes, ViRus 4.0, un jeu de réalité virtuelle multijoueurs qui devrait être lancé l’an prochain et dans lequel les résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve sont victimes d’un virus informatique se propageant par le biais des téléphones cellulaires et qui transforme les humains en zombies.

Par contre, dans ce jeu, il n’est pas question de faire exploser en mille morceaux les malheureux, mais on doit plutôt neutraliser le virus avec un pistolet laser, car les concepteurs ont décidé de rendre ce nouveau divertissement accessible à un plus grand public possible.

Le jeu devrait être destiné entre autres aux centres d’amusement et aux salles de cinéma. Il se déroule en réalité virtuelle avec un casque sur la tête, un laser dans les mains et des détecteurs de mouvement. L’idée de Triple Boris est de vendre une boîte « clés en main » à des commerces de ce genre qui pourront à leur tour l’offrir aux amateurs de sensations fortes.

Lors du MEGA, Karl Tremblay, le directeur créatif du studio situé sur le boulevard Lionel-Boulet et chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, n’a pas chômé, car il était porte-parole de ce salon qui a doublé sa superficie depuis l’an dernier. En compagnie du président de Triple Boris, Simon Dansereau, les deux passionnés ont fait essayer le nouveau jeu en réalité virtuelle aux visiteurs et ceux-ci remplissaient ensuite un formulaire à propos de leur expérience, ce qui permettra d’affiner sa conception.

Le projet est sur la table du studio varennois depuis plus de deux ans et il a nécessité jusqu’à présent un investissement total de près de 200 000 $, dont 116 000 $ proviennent d’une subvention du Fonds des médias du Canada.