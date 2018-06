Virage vert : Les Événements Diable au Cœur optent pour les verres réutilisables

Crédit photo : iStock

Dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, le comité Les Événements Diable au Cœur a décidé à l’instar de la Ville de Contrecœur qui a osé le virage vert avec le bannissement des sacs de plastique depuis janvier, qu’il proposerait une alternative écoresponsable dont tous les organismes contrecœurois pourront disposer.

C’est donc avec fierté que nous levons nos verres à l’innovation en optant pour l’introduction des verres réutilisables dans plusieurs événements se déroulant dans la municipalité! Ce verre sera nommé le verre de la chasse-galerie en l’honneur de la légende d’Honoré Beaugrand qui identifie Contrecœur comme lieu festif. Fiers aussi de notre festival des Diableries qui tire son sens de cette légende, nous espérons que vous accueillerez favorablement notre initiative.

Ça fonctionnera comment?

Vous pourrez vous procurer ce verre au coût de 3 $ dans tous les événements collaborateurs, dont la fête nationale de Contrecœur, l’événement MICROS et le festival des Diableries.

Afin de diminuer l’empreinte écologique et le nombre de canettes vides laissées sur les sites d’événements, le verre de la chasse-galerie sera OBLIGATOIRE dans certains des événements collaborateurs. Dès qu’un festivalier fera l’achat d’un breuvage alcoolisé, il devra faire l’achat du verre.

Il est donc conseillé de conserver son verre tout au long de l’année (et les suivantes!) afin de poser un geste écologique et responsable envers votre communauté, et ce, année après année.

Selon le guide de l’organisateur d’événements, les verres réutilisables réduisent de 80 % le volume de déchets dans plusieurs événements.

Une alternative gagnante

Cette alternative écoresponsable représente un moyen de financement pour les organismes communautaires participants tout en diminuant la présence de canettes vides sur les sites d’événements à la fin de ceux-ci. Les canettes ramassées peuvent être récupérées et vendues par la suite. En ce sens, les organismes bénéficient de deux activités de financement en une.

Lancement du verre de la chasse-galerie : le 23 juin prochain

Le verre de la chasse-galerie fera sa première apparition le 23 juin prochain lors des grandes festivités régionales de la fête nationale de Contrecœur au parc François-de-Sales Gervais (160, rue Ducharme) derrière la mairie. Prenez ce virage vert en vous procurant le verre au coût de 3 $ au kiosque de bar!