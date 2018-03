Un violon dédié au fleuve Saint-Laurent et au 350e de Contrecœur fait à la main par un luthier de la région

Crédit photo : Courtoisie

Un résident de la région a créé une œuvre tout à fait inattendue et singulière en s’inspirant du majestueux fleuve Saint-Laurent et de Contrecœur. Guy Salois, un artisan luthier habitant Contrecœur s’est investi durant des mois pour créer un instrument à la fois unique et exceptionnel. M. Salois a préparé une courte vidéo pour présenter son œuvre qu’il est possible de visionner ici : Le St-Laurent pour le 350e de Contrecoeur. (https://www.youtube.com/watch?v=lzH69WD7Am0&feature=youtu.be)

« Je dois avouer que nous avons été quelque peu incrédules il y a quelques semaines lorsque nous avons eu vent de l’intention de M. Salois de créer un violon inspiré du fleuve St-Laurent. L’artiste nous a aussi dit avoir voulu souligner le 350e anniversaire de la fondation de Contrecœur à sa manière. Un des membres de notre comité a été invité à aller voir ledit violon chez l’artisan luthier et il en est ressorti complètement impressionné par l’œuvre » a avoué René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. « L’instrument en question est une œuvre d’art en soi. Nous avons une programmation intégrant beaucoup d’activités culturelles et nous travaillerons de concert avec M. Salois pour offrir une place de choix pour que la population de Contrecœur puisse voir et entendre le fameux violon » a-t-il ajouté.

Après le « Richelieu », le « Yamaska », et le « St-François », c’est le « St-Laurent » qui complète la collection de quatre violons conçus par M. Salois et dédiés aux cours d’eau de la région. « Le 350e anniversaire de Contrecœur était selon moi, l’occasion toute désignée pour créer ce violon en l’honneur du majestueux fleuve St-Laurent et Contrecœur qui figure parmi les premières villes établies le long de ce cours d’eau au cœur de notre province. Je suis fier d’habiter ici et heureux que mon œuvre intéresse les gens d’ici » a indiqué M. Guy Salois. « Ce violon, habillé d’époque en plus d’être serti d’éléments travaillés minutieusement, fait un clin d’œil à l’histoire de notre ville. Le violon «St-Laurent» est le résultat de techniques qui se calque sur la science de nos aïeux et de leur paisible travail artisanal d’il y a plus de 3 siècles », a rajouté M. Salois. D’ailleurs, ce dernier indique sur son site internet être un « passionné de tout ce qui est beau et près de la terre » et qui « rêve de réaliser des objets uniques et empreints de respect et d’harmonie. »

Au sujet de Guy Salois et Les Violons Siolas

Monsieur Guy Salois est un artisan luthier résidant à Contrecœur. Autodidacte, il a développé sa passion et son expertise du métier au courant des 4 dernières années. Sur le site internet https://lesviolonssiolas.weebly.com/ on peut retrouver toutes les étapes de la fabrication des violons.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecoeur

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

La programmation des activités de l’hiver est déjà disponible sur le site internet de la Corporation à l’adresse http://350contrecoeur.ca/programmation/ et le reste de la programmation sera dévoilée tout au long de l’année avec la collaboration de divers médias. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/