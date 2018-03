Une vingtaine d’ambassadeurs soutiennent le secteur de l’économie sociale dans la région

Crédit photo : DEL

Les Villes de l’agglomération de Longueuil, des institutions publiques, financières et des entreprises du secteur privé font désormais partie d’un mouvement qui encourage le secteur de l’économie sociale dans la région. En conférence de presse la semaine dernière, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, en collaboration avec DEL et le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, a dévoilé la première cohorte de 20 ambassadeurs de « l’économie sociale, j’achète! ». Ceux-ci ont confirmé leur engagement à s’approvisionner auprès d’entreprises évoluant dans ce secteur d’activité.

La compagnie Magnus, de Boucherville, figure parmi le groupe d’ambassadeurs. « Ce que nous apprécions d’une relation d’affaires avec une entreprise d’économie sociale, c’est de savoir que nous avons une contribution positive dans notre milieu et que nos achats permettent de faire grandir des gens », a indiqué le président de cette firme de l’industrie chimique, Denis Pichet. Le mouvement associé au slogan « l’économie sociale, j’achète » regroupe des entreprises et des organismes publics qui se démarquent par leur responsabilité sociale.

Les Villes de Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert ont été les premières à confirmer leur volonté de s’approvisionner davantage auprès d’entreprises d’économie sociale. La Ville de Brossard a joint le mouvement le 20 février dernier. L’appui de ces municipalités se mesure par le volume significatif de leurs achats dans les entreprises de l’économie sociale; ceux-ci se sont élevés à plus de 8,3 millions de dollars en 2015 et 2016. « Ensemble, nous avons misé sur l’essor et l’avenir de notre communauté en accordant une place de choix aux projets d’entrepreneuriat collectif », a tenu à mentionner la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent .

Ayant Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) comme organisme mandataire, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil a pour mission de promouvoir ce champ d’intérêt et de favoriser la concertation et le partenariat entre les intervenants locaux et régionaux de ce secteur d’activité afin d’appuyer le développement des entreprises qui y oeuvrent, d’assurer la cohérence des actions et d’en maximiser les retombées.