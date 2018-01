Vincent Chapleau atteint la marque de 100 points

(Communiqué de presse) L’attaquant étoile du Collège Français de Longueuil, Vincent Chapleau, a inscrit son 100e point de la saison, le vendredi 26 janvier dernier, lors de la victoire du Collège Français par la marque de 6-1 face aux Forts de Chambly.

Avant la rencontre, il cumulait une fiche de 36 buts et 61 points, pour un total de 97 points. Il a tout d’abord obtenu une mention d’aide sur le troisième but des siens, marqué par son frère Philippe. Il en ensuite marqué les deux derniers buts du CF. Après le dernier but, marqué en avantage numérique avec un peu plus de 5 minutes à faire au match, Chapleau a reçu une ovation bien méritée de la part des joueurs, et des 478 spectateurs présents au Colisée Jean-Béliveau.

En entrevue après le match, Chapleau a louangé ses compagnons. « 100 points en 40 matchs, c’est beaucoup de points, mais je joue avec deux bons joueurs, soit Louis-Philippe Dea et Maxime Chagnon qui m’aident beaucoup. C’est grâce à eux et à toute l’équipe si j’ai réussi à atteindre ce plateau aujourd’hui », a déclaré le vétéran de 20 ans.

Il s’agit d’une deuxième saison de 100 points pour Chapleau. L’an dernier, il avait amassé 109 points, soit 43 buts et 66 mentions d’aide, en 42 matchs. Le 14 janvier dernier, il a marqué son 100e but en carrière dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec. En 116 parties jouées dans la LHJAAAQ, il cumule maintenant 105 buts et 146 passes pour un total de 251 points.

En vertu de sa victoire hier, le Collège Français est maintenant sur un pied d’égalité avec les Cobras de Terrebonne au sommet du classement de la ligue. Terrebonne a cependant deux matchs en main sur Longueuil. Le CF revient en action vendredi prochain, le 2 février, au Colisée Jean-Béliveau, face aux Braves de Valleyfield.

Source : Collège Français