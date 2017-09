La Ville honore des Julievillois qui se sont démarqués par leurs performances académiques et sportives

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 19 septembre dernier des Julievilloises et Julievillois qui se sont démarqués par leurs performances académiques et sportives.

« Cette cérémonie est l’occasion de vous dire, au nom de toute la population, à quel point nous sommes fiers de vous et vous dire que vous êtes des modèles pour toutes et tous. De plus, nous reconnaissons votre courage, votre ténacité et surtout votre amour pour le domaine qui vous passionne », a précisé la mairesse, Mme Suzanne Roy.

En plus de signer le livre d’or de la Ville devant leurs familles et amis, les personnes honorées ont reçu un cadeau souvenir.

 Nathan Lefebvre – Participation au Championnat national de Karaté Canada

 Alexis Rivard-Jobin – Participation au Championnat national de Karaté Canada

 Éléonore Duranleau – Médaille de la gouverneure générale pour avoir eu la meilleure moyenne générale de l’école secondaire De Mortagne, incluant le volet international. Elle étudie en sport-études natation.

 Équipe de ringuette cadette AA U19 – Médaille d’argent au niveau provincial et médaille d’argent au niveau national :

o Emmanuelle Gouin

o Jolianne Lacroix

o Mélina Frenette

o Océane Dupuis

o Stéphanie Jetté

 Équipe de baseball midget B – Médaille d’argent lors du Championnat provincial :

o Félix Bergeron

o Samuel Johan

o Arielle Roberge

o Christophe Boulay

o Charles Rivard-Jobin

o William Brabant

o Olivier Cardinal

o Jérémy Baribault

o Antoine Desmarais

o Alexandre Giard

o Samuel St-Hilaire

o Anthony Béland