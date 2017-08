La Ville de Trois Rivières offre une reproduction d’un tableau illustrant Pierre Boucher à la Ville de Boucherville

Bien qu’elle ne soit pas une ville jumelée à Boucherville, Trois-Rivières conserve des liens historiques avec celle-ci. En fait, avant de fonder sa seigneurie, Pierre Boucher a été gouverneur de Trois-Rivières de 1662 à 1667. Dans la foulée du 350e anniversaire de Boucherville, la Ville de Trois-Rivières a remis une reproduction de la toile «Pierre Boucher» de l’artiste peintre canadien Joseph Dynes à la Ville de Boucherville à l’occasion d’une rencontre qui s’est tenue à l’hôtel de ville le samedi 12 août. Cette cérémonie officielle s’est déroulée en présence des délégués de deux autres villes jumelées, Kingston et Mortagne-au-Perche, là où Pierre Boucher a vu le jour.

Le maire suppléant de Trois-Rivières, René Goyette, était présent à la mairie pour l’occasion. Il a également offert une autre reproduction de cette même toile au maire de Mortagne-au-Perche, Jacki Desouche, accompagné de la conseillère municipale responsable des jumelages, François Guiber et du sénateur Jean Claude Lenoir. «Les Mortagnais apprécieront à sa juste valeur ce présent», a mentionné M. Desouche en remerciant M. Goyette.

De son côté, le maire Jean Martel a confirmé que ce don de la Ville de Trois-Rivières sera installé dans la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville, là où se déroulent les séances mensuelles du conseil municipal.

Joseph Dynes

Originaire de Burlington, en Ontario, le peintre et photographe Joseph Dynes a vécu au 19e siècle. En plus de faire du portrait, il a aussi peint des paysages et autres scènes. Pour la production de la toile représentant Pierre Boucher, il s’est inspiré d’une estampe qui avait été publiée dans un ouvrage de Benjamin Sulte intitulé Histoire des Canadiens-français 1608-1880, tome III, paru en 1882. Dynes aurait produit son tableau de Pierre Boucher en 1897, soit 180 ans après le décès du fondateur de Boucherville. À noter que la toile originale est conservée au Musée Pierre-Boucher du Séminaire de Trois-Rivières.

Entourant le tableau remis à la municipalité, le maire suppléant de la Ville de Trois-Rivières, René Goyette, le maire de Boucherville Jean Martel et le personnage Pierre Boucher, campé par François Desmarais, enseignant en histoire à l’école secondaire de Mortagne.