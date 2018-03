La Ville de Sainte-Julie souligne la nomination de l’école L’Arpège au Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique de Québec

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 19 mars dernier le personnel de l’école primaire L’Arpège, qui a été finaliste au Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique de Québec dans la catégorie Éducation pour son projet de stratégie numérique.

Chaque année, ces prix sont décernés dans différentes catégories pour valoriser le personnel et les équipes qui font de bons coups, accroître leur fierté, promouvoir l’excellence et la performance dans les organisations, diffuser les meilleures pratiques en administration publique et reconnaître les initiatives innovantes. « L’obtention de cette reconnaissance démontre à tous que la mise en commun des efforts de tout le personnel, autant de la direction, des professeurs, des professionnels et du personnel de soutien, permet d’arriver à de grandes choses. Les jeunes Julievilloises et Julievillois sont privilégiés de pouvoir compter sur une équipe dynamique comme la vôtre », a souligné la mairesse, Mme Suzanne Roy, lors de la cérémonie.

La stratégie numérique de l’école L’Arpège permet de jumeler les compétences technologiques au programme de formation régulier. Implanté à tous les niveaux, du préscolaire à la sixième année, ce programme permet de répondre aux besoins personnalisés des élèves et de former les citoyens de demain. Une vidéo expliquant le projet est disponible sur le site de l’école au larpege.csp.qc.ca.