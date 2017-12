La Ville de Sainte-Julie recherche des photos, documents et témoignages sur les années 1950 et 1960

Crédit photo : UQAM

La Ville de Sainte-Julie informe les citoyens qu’elle est à la recherche de photos ou vidéos illustrant les années 1950 et 1960 à Sainte-Julie ou encore de témoignages de gens qui conservent des souvenirs de cette époque. Ces documents, qui seront numérisés avant d’être remis à leurs propriétaires, seront publiés dans un futur livre consacré à cette période de l’histoire de la ville.

Ce projet sera réalisé en collaboration avec le citoyen Gilles Blain, issu d’une famille souche de Sainte-Julie, et son cousin Michel Blain, également Julievillois d’origine. Ils ont décidé de s’impliquer ainsi après avoir constaté qu’il y a peu de documents portant sur les années 1950 et 1960 à Sainte-Julie alors que cette période s’est pourtant avérée mouvementée puisqu’elle a marqué la transition entre la ruralité et le développement urbain, ce qui a complètement transformé la ville.

« Je remercie M. Gilles Blain et M. Michel Blain pour cette initiative développée en collaboration avec la Ville. C’est un projet qui nous tient particulièrement à coeur, car ce livre ravivera de précieux souvenirs chez une partie de la population, mais fera aussi découvrir aux nouvelles générations une période julievilloise méconnue même si elle a été témoin de nombreux changements majeurs. Ce sera un bel outil pour enrichir la mémoire collective », explique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

La publication du livre est prévue pour la fin de l’année 2018. Les photos, vidéos, documents, etc. peuvent être transmis par courriel, à communications@ville.sainte-julie.qc.ca, ou encore en personne à l’hôtel de ville, où ceux-ci seront numérisés et immédiatement remis à leur propriétaire. Il est également possible de communiquer avec le Service des communications et des relations avec les citoyens au 450 922-7111 pour demander à recevoir la visite d’un représentant du projet qui pourra venir recueillir les commentaires et copier les documents sur place.