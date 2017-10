La Ville de Sainte-Julie participe à la campagne annuelle du coquelicot

Crédit photo : Courtoisie

La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et des représentants de la section locale de la Légion royale canadienne ont procédé cette semaine au lancement de la campagne annuelle du coquelicot qui se déroulera du 27 octobre au 11 novembre pour rendre hommage aux soldats canadiens décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

M. Alex Bialosh, président de la Légion royale canadienne, filiale 147 – Montarville, et M. Bryan Teasdale, directeur de la campagne du coquelicot de la filiale, ont marqué le début de cette activité en remettant le premier coquelicot 2017 à Mme Roy.

Pour la durée de la campagne, il sera possible de se procurer des coquelicots moyennant une contribution volontaire aux endroits suivants :

• Hôtel de ville de Sainte-Julie;

• Bibliothèque municipale;

• Banque de Montréal;

• Tim Hortons;

• Épiceries IGA Extra, Métro Riendeau et Provigo.

Le coquelicot est porté chaque année de la fin octobre au jour du Souvenir pour honorer les soldats canadiens qui sont morts en service. La campagne du coquelicot permet d’amasser des fonds pour soutenir les vétérans et leur famille.