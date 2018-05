La Ville de Sainte-Julie et l’école du Moulin implantent un programme de golf en milieu scolaire

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du Programme de golf en milieu scolaire de Golf Canada, la Ville de Sainte-Julie a remis cet après-midi à l’école du Moulin une trousse de matériel qui permettra aux enseignants en éducation physique d’apprendre les rudiments de ce sport à leurs élèves.

L’école du Moulin a été sélectionnée pour ce programme suite à un tirage au sort incluant toutes les écoles julievilloises. La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et la conseillère municipale, Mme Nicole Marchand, se sont donc rendues à l’école du Moulin pour y remettre la trousse à la directrice, Mme Liette Jodoin, et aux enseignants en éducation physique, M. Yannick Noiseux et M. Martin Perreault.

La trousse contient des fers, balles, cônes, drapeaux, coupes pour coups roulés, tees adaptés à toutes les surfaces, etc. L’ensemble s’accompagne également d’un guide destiné aux enseignants. Ce programme d’apprentissage conçu par des spécialistes en éducation propose des leçons simples, qui ne nécessitent aucune connaissance préalable du golf, et des jeux très conviviaux. Il vise à permettre aux enfants de développer des aptitudes sportives tout en apprenant à mieux connaître le golf.

Pour la Ville de Sainte-Julie, qui déploie de nombreux projets afin d’inciter les citoyens à adopter de saines habitudes de vie, ce programme représente une méthode supplémentaire pour développer la pratique d’activités sportives régulières chez les jeunes.