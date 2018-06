La Ville de Sainte-Julie honore plusieurs citoyens

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir de jeunes athlètes qui se sont démarqués dans des compétitions d’envergure ainsi qu’un citoyen qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Organisées quelques fois par année, ces cérémonies permettent à la Ville de Sainte-Julie de souligner la persévérance et la détermination de ces citoyens qui font rayonner la Ville.

« Ces citoyens sont des modèles pour leur entourage mais aussi pour toute la population. Nous reconnaissons avec cette cérémonie leur courage, leur ténacité et surtout l’amour qu’ils portent au domaine qui les passionne », a précisé la mairesse, Mme Suzanne Roy. En plus de signer dans le Livre d’or, les citoyens honorés ont reçu un souvenir de leur passage à l’hôtel de ville.

Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés :

• Benoit Blain – Cumulant plus de 30 ans de bénévolat pour le Club Lions à Sainte-Julie, il continue de s’impliquer pour le bien de la communauté.

Athlètes :

• Zakarie Massi – Médaille d’argent au Championnat provincial (7 contre 7) de la Fédération québécoise d’Ultimate, participation au Championnat canadien (7 contre 7) d’Ultimate Canada et participation au Tournoi Boston Invite d’Ultimate frisbee.

• Anouchka Beaudry – Médailles d’or au Régional d’Ultimate Canada et au Championnat Ultimate canadien et une 4e place au Championnat du monde – Beach ultimate.

• Jérôme Champagne – Champion provincial de judo avec une avance de plus de 500 points sur son plus près rival, médaille d’or U18 90 kg, médaille d’argent U21 90 kg et 2e au classement provincial.

• Vanessa Bélanger – 3e place au Championnat québécois de sauvetage − technique junior.

• Annabelle Therriault – Participation au Championnat The One 2017 en cheerleading.

• Ariane Trudel – Médaille d’argent et médaille de bronze en remorquage et cumul des 6 épreuves au Championnat québécois de sauvetage − technique junior.

• Olivier Bacon – 1re place à la coupe Dodge Pee-wee AAA relève, championnat provincial de hockey masculin.

• Maxime Ly – 1re place à la coupe Dodge Pee-wee AAA relève, championnat provincial de hockey masculin.