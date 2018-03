La Ville de Sainte-Julie honore de nombreux jeunes pour leur persévérance scolaire

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir

24 jeunes des écoles primaires et de l’école secondaire de Sainte-Julie qui se sont

démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces jeunes ont été

choisis par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les membres du

conseil municipal et la Commission scolaire des Patriotes.

« Ces jeunes nous démontrent que lorsque nous avons des objectifs, nous sommes

capable de les atteindre, peu importe si le chemin est facile ou non. S’ils ont ici aujourd’hui,

c’est que leur enseignant et leur direction d’école sont convaincus qu’ils ont atteint ces

objectifs et qu’ils ont persévéré pour les accomplir. Les honorer devant tous ces

enseignants, directeurs d’école et leurs familles démontre à quel point la communauté

julievilloise est fière de ses jeunes et les encourage dans leur parcours scolaire », a indiqué

la mairesse, Mme Suzanne Roy.

À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie

Chaque année depuis quatre ans, les membres du conseil municipal se rendent dans

chacune des écoles en février pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se

sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la

suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et

reçoivent un cadeau souvenir. Le vice-président de la Commission scolaire des Patriotes,

des directeurs d’école et des enseignants de toutes les écoles de Sainte-Julie étaient aussi

présents. Les représentants du député fédéral de la circonscription de Montarville Michel

Picard et du député provincial de la circonscription de Verchères Stéphane Bergeron

accompagnaient les membres du conseil et ont aussi remis des souvenirs aux jeunes.

Liste des élèves reconnus par école

École du Grand-Chêne : École Arc-en-Ciel :

 Émie Guimont  Emma Rougeot

 Lucas Turenne  Maxime Bélanger

École Aux-Quatre-Vents : École L’Arpège :

 Zachary Desfossés  Maïlys Pelletier

 Charlotte Beaulieu  Aymen Bouyahiaoui

École du Tourne-Vent : École le Rucher :

 Noémie Dupont  Sirine Thabet

 Rayane Makhlouk  Mathieu Cabana

École du Moulin : École secondaire du Grand-

Coteau :

 Esteban Lampron-Paceco  Olivier Boulianne

 Yixin Hu  Ariane Dubuc

 David Sinette

 Amélie Bilodeau

 Andréane Doré

 Lili-Rose Rodrigue

 Gabriel Laroche

 Sabrina Beaulieu

 Gabriel Lalancette

 Florence Dignard