La Ville de Sainte-Julie honore des citoyens pour leurs performances sportives, académiques et pour leur bénévolat

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir des

citoyens qui se sont démarqués par leurs performances sportives, académiques et pour leur

bénévolat. Organisées quelques fois par année, ces cérémonies permettent à la Ville de Sainte-

Julie de souligner la persévérance et la détermination de ces citoyens qui font rayonner la Ville.

« Les recevoir, c’est pour nous l’occasion de reconnaître leur courage, leur ténacité et surtout

l’amour qu’ils portent au domaine qui les passionne. Ils sont des modèles et des inspirations pour

l’ensemble des Julievilloises et des Julievillois », a précisé la mairesse, Mme Suzanne Roy. En

plus de signer dans le Livre d’or, les citoyens honorés ont reçu un souvenir de leur passage à

l’hôtel de ville.

Bénévoles :

• Philippe Langlois – Président du comité organisateur du Défilé de Noël

• Caroline Langlois – Comité organisateur du Défilé de Noël

• Isabelle Pépin – Comité organisateur du Défilé de Noël

• Pierre Charbonneau – Comité organisateur du Défilé de Noël

• Andrée Vary – Comité d’embellissement horticole

Athlètes :

• Mariska Lacey – Médaille d’argent à la Coupe du Président, catégorie 12 ans et moins, en

nage synchronisée

• Janel Lacey – Médaille d’argent dans la catégorie Défi 13-15 ans lors des Jeux de Synchro

Québec en nage synchronisée

• Médaille d’or lors des Jeux de Synchro Québec en nage synchronisée :

o Adélia Clerc

o Camille Ménard

o Marilou Van Melle

• Jérémy Briand – En triathlon, 2e place au Championnat provincial Elite Provincial M-U23 et

15e place lors de sa première participation à la Coupe du Monde au Mexique Elite Men

• Marie-Pier Blanchard – Médaille d’or, catégorie Canada Junior, au Championnat du monde

de ringuette 2017

• Alexia Barré – Athlète féminine de l’année 2017 aux Olympiques spéciaux du Canada

• Andréane Gill – En tumbling, 10e place aux Championnats de l’Est du Canada, catégorie

provincial 3

École secondaire du Grand-Coteau :

• Prix du meilleur scénario au Festival Première Prise – court métrage «Sans issue» :

o Raphaëlle Audet

o Laurence Comeau

o Sara-Maude Landry

o Annie-Claude Marineau

o Arielle Roberge