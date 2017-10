La Ville de Sainte-Julie dévoile les lauréats du Prix des Grands Julievillois

La Ville de Sainte-Julie a honoré quatre citoyens d’exception jeudi soir en leur décernant le Prix des Grands Julievillois, la plus haute distinction honorifique municipale, lors d’une cérémonie tenue au pavillon Thérèse-Savard-Côté dans le cadre de la seconde édition de cet événement qui se déroule tous les deux ans.

Les Prix des Grands Julievillois2017 ont été remis aux personnes suivantes :

– M. Alain Bourdages, athlète et instructeur à l’École de karaté Sankudo, a été honoré dans la catégorie Inspiration pour ses accomplissements et performances de haut niveau, mais aussi pour son dévouement auprès de la jeunesse et son rayonnement en tant que leader inspirant pour l’ensemble de la communauté.

– M. André Desjardins, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Grand-Coteau depuis 33 ans et administrateur de l’organisation depuis près de quatre décennies, a été nommé dans la catégorie Développement pour sa contribution à l’essor de la communauté, mais aussi pour son implication bénévole et ses nombreuses initiatives pour soutenir le milieu communautaire.

– M. Denis Poulin, propriétaire des entreprises julievilloises Clauma Sport et le Centre de la machine à coudre, a reçu le prix dans la catégorie Humanité pour son bénévolat de longue date et son implication soutenue auprès de nombreux organismes à but non lucratif locaux, dont le Club Lions, la Maison Victor-Gadbois et la Clé des champs.

– Mme Geneviève Carle, présidente des Services CGC et associée du Groupe Conseil Larouche & associés, a reçu le prix dans la catégorie Découverte en tant qu’entrepreneure locale qui s’est démarquée à l’international, et ce, tout en œuvrant bénévolement pour le Centre de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie et en organisant diverses campagnes de financement.

« Nous avons créé les Prix des Grands Julievillois en 2015, car nous tenions à reconnaître l’extraordinaire contribution de ces citoyens d’exception à la vitalité de notre communauté. Il s’agit d’un honneur aussi rare que prestigieux qui est décerné à vie », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Les récipiendaires ont été sélectionnés par les quatre citoyens membres du Comité du Prix des Grands Julievillois : Mme Hélène Alexander, Mme Dorianne Rodrigue, Mme Véronique Fontaine et M. Louis-René Champoux. Les conseillers municipaux M. Mario Lemay et M. André Lemay participent également au comité.

La remise des Prix des Grands Julievillois 2017 s’est déroulée en présence des citoyens qui ont reçu cet honneur en 2015, lors de la toute première édition de l’événement. Il s’agit de M. Réjean Plamondon, scientifique de renom, M. Gabriel Lussier, fondateur de la compagnie Camions Lussier – Lussicam, et M. Léon Thériault, bénévole émérite.

SOURCE :