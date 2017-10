La Ville de Sainte-Julie en deuil de Philippe Huard, ancien secrétaire-trésorier de la Municipalité

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a le regret d’annoncer le décès de M. Philippe Huard qui a oeuvré à titre de secrétaire-trésorier et gérant-trésorier de la Ville de Sainte-Julie de 1968 à 1974. M. Huard est décédé le 9 octobre 2017 à l’âge de 79 ans. « Je tiens à offrir à la famille de M. Huard mes plus sincères condoléances au nom du conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie. Plusieurs Julievilloises et Julievillois se souviendront de lui non seulement pour son travail comme premier salarié de la municipalité, mais surtout pour son engagement communautaire et pour son implication dans la communauté d’affaire julievilloise », a précisé la mairesse, Mme Suzanne Roy. Originaire de Deux-Montagnes, M. Huard est engagé en février 1968 comme secrétaire-trésorier de la municipalité et est nommé gérant-trésorier de la Ville en octobre 1973, un poste qu’il occupe jusqu’en juin 1974. Cet homme d’affaires bien connu à Sainte-Julie a été membre fondateur du Club optimiste et président fondateur de l’Association des commerçants, où il participe par la suite au développement et à la construction de plusieurs projets d’habitations. En 1978, lui et son épouse, Mme Lise Malo, se portent acquéreurs de la station-service située au 1499, rue Principale. En février 1980, ils ouvrent le restaurant Pataphil, construit à côté du garage.