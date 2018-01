La Ville de Sainte-Julie annonce l’ouverture de la patinoire sur le lac

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a annoncé le 4 janvier dernier l’ouverture de la patinoire sur le lac des Outardes, localisée au parc Edmour-J.-Harvey.

Tant et aussi longtemps que la glace présentera une épaisseur suffisante et que les conditions météorologiques seront adéquates, la patinoire sur le lac sera ouverte tous les jours, de 9 h à 21 h 30. Il est possible de se renseigner quotidiennement sur l’état de la surface en consultant le site Internet de la Ville, sous l’onglet « Sports, loisirs et culture », dans la section « Parcs et lieux d’activités ».

La patinoire est éclairée en soirée et un surveillant est présent les samedis et dimanches de 13 h à 16 h. Ce site est réservé exclusivement aux patineurs, le hockey y est donc interdit. Des supports pour patineurs débutants sont disponibles sur place et un pavillon est mis à la disposition des usagers qui souhaitent se réchauffer.