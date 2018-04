La Ville de Longueuil déploie son service de permis en ligne

Les citoyens de Longueuil pourront dorénavant soumettre une demande de permis en ligne et ainsi recevoir immédiatement leur permis, une première pour une ville au Québec. Pour offrir ce service, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l’adresse permis.longueuil.quebec, la Ville de Longueuil a développé un processus entièrement numérique, du début de la demande jusqu’à l’émission du permis, et ce, en quelques minutes seulement.

Le service permet d’acquitter les frais et, pour certains types de permis simples, ce qui représente la majorité des demandes de permis qui sont faites, de le recevoir de façon quasi instantanée, voire la journée même. C’est le cas, entre autres, pour l’installation d’un cabanon, d’une piscine ou d’un balcon, de même que pour les rénovations intérieures, les réparations extérieures et l’ajout d’équipement accessoire, tels un filtreur, une thermopompe ou un réservoir de gaz.

Dans le but de faciliter la démarche et d’alléger le processus de demande, les autres types de permis demandant un examen plus poussé pourront aussi être demandés en ligne et l’acquittement des frais pourra se faire du même coup. Une analyse de la demande sera ensuite effectuée par la Ville, dans un délai raisonnable, avant la délivrance du permis par courriel. Ainsi, même ces demandes plus complexes pourront être faites du confort de chez soi.

« Longueuil se classe parmi les premières villes au Québec à rendre accessible un service de permis en ligne. Les demandeurs de permis pourront dorénavant profiter d’une prestation de services plus conviviale 24/7 puisqu’ils n’auront plus à se déplacer au comptoir de service d’urbanisme pour formuler une demande. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Longueuil de prendre le virage numérique pour améliorer la qualité de vie des citoyens et optimiser la performance organisationnelle de la Ville », a déclaré la mairesse Sylvie Parent.

Plus de 6000 demandes de permis sont traitées à Longueuil chaque année. La Ville s’attend à recevoir 25 % de ces demandes en ligne au cours des 12 premiers mois. Seuls les permis de type résidentiel peuvent être soumis en ligne pour le moment. Les permis commerciaux, industriels et institutionnels seront ajoutés à l’offre de service numérique dans quelques semaines. Pour répondre aux besoins de tous, il est toujours possible de formuler toutes demandes de permis en personne, aux comptoirs de service d’urbanisme, situés au 4300 rue de la Savane.

(Source : Ville de Longueuil)