La Ville de Contrecœur veut prouver la véracité de la légende « la chasse-galerie »

Crédit photo : Courtoisie

La légende la plus populaire du répertoire folklorique du Québec « la chasse-galerie » continue de faire jaser dans toute la province. Ses origines, son équipage, les faits et les lieux sont souvent questionnés lors de conversations parfois fort animées, afin de prouver un point ou un autre. Plusieurs appropriations non fondées circulent à travers les villes, villages et paroisses québécoises.

La Ville de Contrecœur, qui célèbre cette année son 350e anniversaire de fondation, a décidé de régler la question et confirmer la véracité de la légende en engageant, avec la collaboration des Événements Diable au cœur, la firme Oyez Oyez!, spécialiste de l’animation historique au Québec. Forte de son équipe d’historiens et de conteurs de renommés, dont Eric Michaud et Francis Désilets, Oyez Oyez! mettra son équipe de recherche à profit afin de faire taire les spéculations une fois pour toutes.

« Ils chercheront nos racines, ausculteront les branches de nos arbres généalogiques, et creuseront notre terroir à la recherche de preuves tangibles du passage du canot volant chez nous », mentionne Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecœur.

Les résultats de l’étude seront dévoilés juste à temps pour la fête nationale. Restez à l’affût!